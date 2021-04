"ابصار عالم تیسرے درجے کا، بے شرم، بد کردار اور نام نہاد صحافی ہے" سینیٹر فیصل واوڈا انتہائی سخت زبان استعمال کرتے ہوئے برس پڑے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کے سینیٹر فیصل واوڈا نے سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔

اپنے ایک ٹویٹ میں سینیٹر فیصل واوڈا نے کہا کہ " ابصار عالم ایک تیسرے درجے کا برے شرم، بد کردار اور نام نہاد صحافی ہے جو اپنی " غیر نصابی سرگرمیوں" کا اعتراف کر رہا ہے۔ اس کی اتنی جرات کہ اداروں کے بارے میں بات کرے۔ نواز شریف کا فیڈر لے کر یہ اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہے۔"

Absar Alam, a third rated shameless, characterless so called journalist admitting his “extracurricular activities” has the audacity to talk about the institutes. Carrying a feeder of Nawaz & talking bigger than his https://t.co/eRymoIp4E4! I want to present him a gift as well. ????