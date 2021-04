"بھارت میں لوگ مر رہے ہیں اور امریکہ نے ویکسین کا غیر ضروری آرڈر دے دیا" پریانکا چوپڑا نے سوال اٹھادیا

نیو یارک (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی اداکارہ پریانکا چوپڑا نے امریکی صدر جوبائیڈن سے بھارت میں کورونا کی صورتحال کے حوالے سے مدد کیلئے اپیل کردی۔

اپنے ایک ٹویٹ میں پریانکا چوپڑا نے کہا کہ ان کا یہ دیکھ کر دل ٹوٹ گیا کہ انڈیا کورونا سے لڑ رہا ہے اور ایسے میں امریکہ نے غیر ضروری طور پر 550 ملین کورونا ویکسین کی خوراکوں کا آرڈر دے دیا ہے۔

پریانکا نے کہا کہ وہ آسٹرا زینیکا ویکسین دنیا بھر میں بانٹنے پر امریکی صدر جوبائیڈن، وائٹ ہاؤس کے چیف آف سٹاف رونلڈ کلین، وزیر خارجہ انتھونی بلنکن اور مشیر قومی سلامتی جیک سلیوان کی شکر گزار ہیں لیکن بھارت میں صورتحال انتہائی ناگفتہ بہ ہے۔ انہوں نے جوبائیڈن انتظامیہ کے سامنے سوال اٹھایا کہ کیا وہ بھارت کو بھی ویکسین فراہم کریں گے؟

My heart breaks. India is suffering from COVID19 & the US has ordered 550M more vaccines than needed @POTUS @WHCOS @SecBlinken @JakeSullivan46 Thx for sharing AstraZeneca worldwide, but the situation in my country is critical. Will you urgently share vaccines w/ India? #vaxlive