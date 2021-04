پنجاب حکومت کا صوبے بھر میں سکول بند کرنے کا اعلان

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) محکمہ تعلیم پنجاب نے صوبے بھر میں سکول بند کرنے کا اعلان کردیا۔

صوبائی وزیر تعلیم پنجاب مراد راس کی جانب سے ٹوئٹر پر شیئر کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق صوبے بھر میں 29 اپریل 2021 سے عید الفطر تک تمام سرکاری و نجی تعلیمی ادارے اور سکول بند رہیں گے۔

خیال رہے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے صوبے میں 17 مئی تک نائٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ نئی پابندیوں کے تحت شام چھ بجے کے بعد کاروباری مراکز بند کردیے جائیں گے۔ ان ڈور شادیوں پر مکمل جب کہ کورونا کی زیادہ مثبت شرح والے اضلاع میں آؤٹ ڈور شادیوں پر بھی پابندی رہے گی۔

NOTIFICATION:

All Public and Private Schools in Punjab to be closed starting April 29, 2021 till Eid due to conditions of COVID 19. No exceptions. pic.twitter.com/7GRuGs42Bz