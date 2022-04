پاکستانی اداکارہ یمنیٰ زیدی بھی دعا زہرہ کیس پر بول پڑیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستانی اداکارہ یمنیٰ زیدی کا کہنا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ دعا زہرہ ابھی بھی کسی مشکل میں ہے ،میں سندھ پولیس سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ دعازہرہ کے والدین سے تعاون کرے ۔

تفصیلات کے مطابق یمنیٰ زیدی نے سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پرٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میں سندھ پولیس سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ دعا زہرہ کے والدین کیساتھ تعاون کریں کیوں کہ مجھے لگتا ہے کہ دعا زہرہ ابھی بھی کسی مشکل میں ہے ۔

I request Sindh and Punjab Government to fully co-operate with Dua Zahra’s parents , this girl seems to be in big trouble. #DuaZehra