دعا زہرہ کے لاپتا ہونے اور پھر ملنے کا معاملہ، ادکارہ سجل علی نے بھی اپنے خیالات ظاہر کرتے ہوئے والدین کو نصحیت کر دی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)دعا زہرہ کے معاملے پر شوبز شخصیات نے بھی اپنے اپنے خیالات اور رائے کا اظہار کرنا شروع کردیاہے، اسی ضمن میں اداکارہ سجل علی نے میدان میں آتے ہوئے کہا کہ والدین اور بچوں کیلئے نصحیت کر دی ہے۔

سوشل میڈیا پر جاری کیئے گئے پیغام میں اداکارہ سجل علی نے کہا کہ ”مجھے اس بات پر یقین ہے کہ ہمیں بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی یہ سیکھانا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔والدین کو چاہیے کہ وہ ہفتے میں کم سے کم ایک گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارے اور جانے کہ بچے کیا چاہتے ہیں“۔

I believe alongwith teaching children how to behave and conduct themselves, we should also teach parents how to treat their children. Parents should get weekly classes (one hour a week, minimum) on how to deal with children & their dilemmas.