شان شاہد نے اپنی سالگرہ کے موقع پر جذباتی پیغام شیئرکردیا

لاہور (آئی این پی) لالی ووڈ کے سپر سٹار شان نے اپنی 51 ویں برسی پر مداحوں کیلئے ایک جذباتی پیغام سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے۔اپنی سالگرہ کے پر شان نے بطور محب وطن پاکستانی ایک جذباتی نوٹ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاﺅنٹس ٹوئٹر اور انسٹاگرام پر شیئر کیا۔

Born 27thAPril1972 ..in ????????.a never ending love affair with ????????..saw the ups and very downs of it ..yet my love grew ,joined film industry in 1988 a 35 yr career with more than 600 films .. it’s been an honour to be a pakistani actor & to serve the people of Pakistan .♥️???????????????????? pic.twitter.com/LlgJ7adT0Q