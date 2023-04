پہلاون ڈے ؛پاکستان کا ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ کیخلاف فیلڈنگ کا فیصلہ 

راولپنڈی(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان نے ٹاس جیت کر نیوزی لینڈکیخلاف فیلڈنگ کا فیصلہ کیا ہے۔

نجی ٹی وی چینل ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے میچ راولپنڈی میں کھیلا جارہاہے، پاکستان نے ٹاس جیت کرنیوزی لینڈنگ کو بیٹنگ کی دعوت دیدی،قومی ٹیم کی قیادت بابراعظم کررہے ہیں جبکہ کیویز کی ٹیم ٹام لیتھم کی قیادت میں میدان میں اترے گی۔

???? T O S S A L E R T ????

Pakistan win the toss and opt to bowl first ????#PAKvNZ | #CricketMubarak pic.twitter.com/b3fWMQhO12