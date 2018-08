”سوشل میڈ یا پر میرے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اسے ۔۔۔“سلیم صافی بھی میدان میں آگئے ،ایسی بات کہہ دی کہ آپ کی ہنسی نہ رکے گی

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )سینئر صحافی سلیم صافی نے وزیراعظم عمران خان کے وزیراعظم ہاوس میں پہلے دن کی مصروفیات کے حوالے سے خبر دی تو تحریک انصاف کے کارکنوں نے سوشل میڈ یا پر انہیں خوب تنقید کا نشانہ بنا یا ۔اس کے بعد سلیم صافی سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے صحافی برادری بھی میدان میں آگئی لیکن ابھی بھی سوشل میڈ یا پر سلیم صافی کا مذاق بنا یا جا رہا ہے ۔اب نجی نیوز چینل نیو نیوز کے پروگرام میں گفتگو کے دوران سلیم صافی نے کہا ہے کہ میرے خلاف سوشل میڈ یا پر جو کچھ ہو رہا ہے ،اسے انجوائے کر رہا ہوں ۔ان کا کہنا تھا کہ میں نے پوری زندگی نواز شریف کو ووٹ نہیں دیا ۔انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو رشوت دینے کا کلچر مسلم لیگ ن نے متعارف کرایالیکن ملک میں گالی کا کلچر پی ٹی آئی نے عام کیا ،میرے ساتھ بھی جو کچھ ہو ر ہا ہے ، وہ وزیر اعظم کی ایما پر ہو ر ہا ہے ۔سلیم صافی نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے ،اس معاملے پر حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آیا ۔انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کبھی کسی کی ذاتیات پر بات نہیں کی ۔

Senior PTI leaders and PM House sources have confirmed that Prime Minister Imran Khan personally ordered attack, intimidation and bullying of Saleem Safi and assigned the coordination task to Iftikhar Durrani to liase between various PTI social media teams (inside & outside Pak) pic.twitter.com/HzvJVNeImE