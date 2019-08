حسن علی نے اپنی دلہن اور شاداب خان کے بارے میں بڑے راز سے پردہ اٹھا دیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستا ن آن لائن ) معروف پاکستانی کرکٹر حسن علی نے شاداب خان کے ساتھ ساتھ اپنی دلہن کوبھی اپنا دوست قرار دے دیا۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام دیتے ہوئے حسن علی نے کہا کہ دولوگ دوست بن کرزندگی میں آئے،ایک جیون ساتھی بن گئی ایک بہترین دوست بن گیا۔ حسن علی نے سامعہ اورشاداب خان کیساتھ اپنی یادگارتصاویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انہیں ان دونوں دوستوں میں بہت مماثلت محسوس ہوتی ہے،حسن علی نے لکھا کہ دونوں محسوس کرتے ہیں کہ میں بہت غصہ دلاتا ہوںلیکن کوئی بات نہیں, میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ میں دونوں کوہمیشہ غصہ دلاتا رہوں گا ۔

These two people came into my life as friends, one became my best friend and the other one wife. I feel lot of similarities in these two and they both feel i am annoying. never mind i promised myself no matter what i will annoy u both forever ????#blessed_with_two_stupids ???? pic.twitter.com/819ONeLJnE