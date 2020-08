بی آر ٹی بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی

پشاور(ڈیلی پاکستان آن لائن ) وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے مشیر اطلاعات کامران بنگش نے کہا ہے کہ اسٹیشن نمبر28 پر بی آرٹی بس میں اچانک آگ لگ گئی لیکن خوش قسمتی سے کسی بھی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔نجی نیوزچینل ہم نیوز کے مطابق صوبائی مشیر اطلاعات کامران بنگش کا کہنا ہے کہ بس میں سوار تمام مسافروں کو بروقت فوری طور پہ اتار لیا گیا تھا۔ان کا کہنا ہے کہ بس میں آگ لگنے کے فوری بعد تین منٹ کے اندر ریسکیو آپریشن شروع کردیا گیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ آگ لگنے کی وجہ جاننے کی کوشش کررہے ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ بس میں آگ لگنے کے حوالے سے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔

One of the BRT Peshawar buses caught fire today. Authorities must ensure the safety of the passengers. This is sheer negligence. pic.twitter.com/OMkfRTOQsJ