وہ جس سے رہا آج تک آواز کا رشتہ
وہ جس سے رہا آج تک آواز کا رشتہ
بھیجے مری سوچوں کو اب الفاظ کا رشتہ
تِتلی سے مرا پیار کُچھ ایسے بھی بڑھا ہے
دونوں میں رہا لذّتِ پرواز کا رشتہ
سب لڑکیاں اِک دوسرے کو جان رہی ہیں
یوں عام ہُوا مسلکِ شہناز کا رشتہ
راتوں کی ہَوا اور مرے تن کی مہک میں
مشترکہ ہُوا اک درِ کم باز کا رشتہ
تتلی کے لبوں اور گُلابوں کے بدن میں
رہتا ہے سدا چھوٹے سے اِک راز کا رشتہ
ملنے سے گریزاں ہیں ، نہ ملنے پہ خفا بھی
دم توڑتی چاہت ہے کِس انداز کا رشتہ
شاعرہ: پروین شاکر
Wo Jiss Say Raha Aaj Tak Awaaz Ka Rishta
Bhaijay Miri Sochon Ko Ab Alfaaz Ka Rishta
Titli Say Mira Payaar Kuch Aisay Bhi Barrha Hay
Dono Men Rah Lazzat e Parwaaz Ka Rishta
Sab LArrkiaan Ik Doosray Ko Jaan Rahi Hen
Yun Aam Hua Maslak e Sehnaaz Ka Rishta
Raaton Ki Hawaa Aor Miray Tan Ki Mahak Men
Mushtarka Hua Ik Dar e Kam Baaz Ka Rishta
Titli K Labon Aor Gulaabon K Badan Men
Rehta Hay Sadaa Chotay Say Ik Raaz Ka Rishta
Milnay Say Guraizaan Hen Na Milnay Pe Kahfaa Bhi
Dam Torrti Chahat Hay Kiss Andaaz Ka Rishta
Poetess: Parveen Shakir