"امریکی صدر ٹرمپ الو کی طرح سمجھدار ہیں" امریکی ٹی وی کی خاتون میزبان کا ایسا بیان کہ انٹرنیٹ پر طوفان آگیا

نیویارک (ویب ڈیسک) امریکی ٹی وی کی خاتون میزبان ٹومی لہرین کو ڈونلڈ ٹرمپ کی ہندی میں تعریف کرنا مہنگا پڑگیا۔آئندہ صدارتی انتخاب میں بھارتی نژاد امریکیوں سے ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالنے کی اپیل کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو میں ٹومی لہرین کا کہنا تھا کہ لوگ ٹرمپ کو ووٹ ڈالیں کیوں کہ وہ ایک الو کی طرح عقلمند ہیں۔

واضح رہے کہ امریکا اور یورپ میں الو کو ایک عقلمند پرندہ سمجھا جاتا ہے جو کہ ہروقت غورو فکر کرتا ہے جب کہ اس کے مقابلے میں اکثر مشرقی ممالک میں خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں الو ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو بے وقوف یا کم عقل ہو۔

Lol, Tomi Lahren thanks her “fans in India” for helping make *America* great again.

She says Trump is “wise like an owl,” and then tries to translate the phrase, not knowing that the word owl (“ullu”) is actually an insult in Hindi, Punjabi, and Urdu.pic.twitter.com/QAsR2V08wF