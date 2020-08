پولیس اہلکار سیلابی ریلے میں پھنس گئے، پھر کراچی کے شہریوں نے کیا کام کیا؟ جان کر آپ بھی داد دیں گے

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شہر قائد میں جاری طوفانی بارشوں کے باعث ہر جگہ پانی ہی پانی نظر آرہا ہے اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔

جمعرات کے روز اس وقت تشویشناک صورتحال پیدا ہوگئی جب فیصل نرسری کے قریب پولیس موبائل سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ پولیس اہلکار بھی اسی موبائل میں پھنسے ہوئے تھے تاہم مقامی شہری آگے بڑھے اور اپنی مدد آپ کے تحت پولیس اہلکاروں کو ڈوبنے سے بچالیا۔

سوشل میڈیا پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ پانی کا بہاؤ انتہائی تیز ہے اور پولیس اہلکار جان بچانے کیلئے موبائل کی چھت پر چڑھے ہوئے ہیں، اسی دووران شہری انہیں رسی کی مدد سے ریسکیو کرتے ہیں۔

This is not a scene from some river rafting but @sindhpolicedmc personnel trying to save their lives near Nursery Sharah.e.Faisal.#KarachiRains pic.twitter.com/h4g2ay2y8S