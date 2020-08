”اگر کسی نے گھر میں یہ سب کچھ رکھا ہوا ہے تو ہمیں بتانے کا یہ بالکل صحیح وقت ہے“ کراچی کی صورتحال پر شنیرا اکرم بھی میدان میں آ گئیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شہر قائد میں موسلا دھار بارش کے بعد پانی کے ریلوں نے شہر کا حلیہ بدل دیا اور پانی کا بہاؤ اپنے ساتھ کنٹینر،کار، بسیں سب کھلونوں کی طرح بہا لے گیا، ایسے میں مایہ ناز سابق کپتان وسیم اکرم کی اہلیہ شنیرا اکرم بھی میدان میں آ گئی ہیں۔

شنیرا اکرم نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں لکھا ”اگر کسی نے اپنے گھر میں مگرمچھ، پیراناز (گوشت خور مچھلیاں) یا شارک بطور پالتو رکھی ہوئی ہیں تو یہ ہمیں بتانے کا صحیح وقت ہے!“ شنیرا اکرم نے اپنی ٹویٹ میں ’پریشان ہونے کیلئے مزید معاملات، کراچی ڈوب گیا اور کراچی کو بچاﺅ کے ہیش ٹیگز بھی استعمال کئے۔“

If anyone is keeping crocodiles, piranhas or sharks as pets in their back yards, now is probably the right time to let us know! ????#CanSomeoneCheckOnTheGiraffe ????#MoreToWorryAbout #KarachiSinks #SaveKarachi