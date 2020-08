پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا ٹی 20 میچ کل کھیلا جائے گا

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان تین میچز کی سیریز کا پہلا ٹی 20 میچ کل مانچسٹر میں کھیلا جائے گا جس کیلئے دونوں ٹیموں نے بھرپور تیاریاں کر رکھی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ٹیسٹ سیریز میں ناکامی کے بعد قومی ٹیم ٹی 20 سیریز جیتنے کیلئے پرعزم ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کا پہلا میچ کل مانچسٹر میں کھیلا جائے گا۔ اعداد و شمار دیکھے جائیں گے تو انگلینڈ کو ٹی 20میں بھی پاکستان پر واضح برتری حاصل ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 15 میچز کھیلے جاچکے ہیں جس میں پاکستانی ٹیم صرف چار میں کامیابی حاصل کر سکی ہے۔

Captains @babarazam258 and Eoin Morgan pose with #ENGvPAK T20I series trophy at Old Trafford. pic.twitter.com/u3rD35PL7h