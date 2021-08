سوشل میڈیا پر وائرل یہ ویڈیو تو آپ نے ضرور دیکھی ہو گی ، بھارتی اداکار انوپم کھیر نے انہیں بھارت کے بچے قرار دیا تو شہزاد رائے میدان میں آ گئے ، دراصل یہ کہاں کے ہیں ؟ شاندار جواب دیدیا 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )چندد ن قبل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں کچھ بچے ٹِن کے ڈبوں اور بانسری کے ذریعے ایک بینڈ کی شکل اختیار کرتے ہوئے نہایت ہی ماہرانہ انداز میں پررفارمنس دے رہے ہیں ، اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر خوب دھوم مچائی اور عوام کی توجہ حاصل کی ۔

سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچوں کی عمریں شائد 10 سے 12 سال سے زائد نہیں ہیں ، تمام بچے ایک دائرے میں انتہائی اصولی انداز میں کھڑے ہیں اور انہوں نے گھی کے ڈبوں اور پلاسٹک کے کینز کو میوزیکل انسٹرومنٹس کا رنگ دے کر تھام رکھا ہے جبکہ لکڑی کو بہترین انداز میں تراش کر اسے سٹکس کی شکل دی گئی ہے ، اس بینڈ کے ساتھ ایک باقاعدہ بانسری والا بھی موجود ہے جو بینڈ کو معاونت فراہم کر رہاہے ۔

تمام بچے ایک ردھم میں اپنے انسٹرومنٹ کو بجا کر انتہائی دلکش ساز میں تبدیل کر رہے ہیں جو کہ اتنی کم عمر بچوں کی جانب سے کی جانے والی بہترین کاوش ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر اتنی وائرل ہوئی کہ بھارتی سینئر اور معروف اداکار ” انوپم کھیر “ کے پاس جا پہنچی اور انہوں نے بغیر تحقیق کیئے اسے شیئر کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بھارتی کسی گاﺅں کی قرار دیدیا ۔

انوپم کھیر نے پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ” انڈیا کے کسی گاﺅں میں بچوں نے اپنا بینڈ بنا لیا ہے، اس بینڈ کے پاس کسی قسم کے جدید آلات نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا بہترین ملٹری کی دھن کو اپنایا ہے۔یہ بچے جانتے ہیں کہ حقیقی طاقت دل میں بستی ہے ۔“ بھارتی اداکار نے تمام بچوں کو خراج تحسین پیش کیا اور سوال کیا کہ یہ تمام بچے کہاں پر ہیں ۔

بھارتی اداکار کے سوال پر پاکستان کے معروف گلوکار اور سماجی کارکن شہزاد رائے میدان میں آئے اور انہوں نے انوپم کھیر کی تصحیح کرتے ہوئے کہا کہ ” سر انوپم کھیر آپ نے میری جانب سے کچھ دن قبل شیئر کی گئی ویڈیو کو شول میڈیا پر جاری کیا جس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں ، آپ کہتے ہیں کہ یہ قابل بچے بھارت کے ہیں ، یہاں پر عاجزانہ طور پر میں درستگی کرنا چاہتاہوں کہ یہ بچے پاکستان کے علاقے ” ہنزہ“ سے ہیں اور میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں ، جبکہ میں نے انہیں وہ تمام موسیقی کے آلات بھی بھجوائے ہیں جن کی انہیں ضرورت ہے ۔

Sir @AnupamPKher Thanks for sharing the video I shared a few days back. You say that these talented kids are from Bharat, a humble correction, these kids are in fact from Hunza, Pakistan. I am in touch with them and have sent them all the musical instruments they need. https://t.co/KBxzEIFBvV