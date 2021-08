کیریبیئن پریمیئر لیگ میں کرس گیل نے چھکا مار کر شیشہ توڑ دیا، ویڈیو وائرل

لاہور (ویب ڈیسک) ویسٹ انڈین سٹار بیٹسمین اور یونیورس باس کے نام سے مشہور کرس گیل نے کیریبیئن پریمیئر لیگ کے میچ میں چھکا مار کر شیشہ توڑ دیا۔

رپورٹ کے مطابق کیریبیئن پریمیئر لیگ میں سینٹ کٹس نیوس پیٹریوٹس اور بارباڈوس رائلز کے درمیان ہونے والے میچ میں کرس گیل نے سب کو حیران کردیا۔میچ کے پانچویں اوور کی چوتھی بال پر کرس گیل نے جیسن ہولڈر کو زوردار چھکا لگایا اور کمنٹری باکس کے نیچے کھڑکی کے شیشے کو توڑ دیا۔

A SMASHING HIT by the Universe Boss @henrygayle sees him with the @OmegaXL hit from match 2. #CPL21 #BRvSKNP #CricketPlayedLouder #OmegaXL pic.twitter.com/8001dFwNWQ