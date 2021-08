چیئرمین پی سی بی کا انتخاب کب ہوگا؟ تاریخ کا اعلان ہوگیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ(پی سی بی) کا انتخاب 13 ستمبر کو ہوگا۔

تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے رمیز راجہ کو ممبر بورڈ آف گورنر منتخب کیے جانے کے بعد چیئرمین کے انتخاب کے لیے تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے۔جیو نیوز کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کے الیکشن کمشنر جسٹس(ر)عظمت سعید شیخ کی زیر نگرانی 13ستمبر کو36ویں چیئرمین بورڈ کا انتخاب ہوگا۔

???????????? UPDATE — Election Commissioner of Pakistan Cricket Board Mr Justice (R) Azmat Saeed will hold elections to appoint 36th Chairman of PCB on 13 September 2021 at Gaddafi Stadium Lahore. #cricket