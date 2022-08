دریائے سوات میں سیلابی صورتحال کے باعث مہمند ڈیم کی تعمیراتی سرگرمیاں متاثر, ویڈیوز بھی سامنے آگئیں

لاہور (ویب ڈیسک) دریائے سوات میں سیلاب صورتحال کے باعث زیر تعمیر مہمند ڈیم کی تعمیراتی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں۔

ترجمان واپڈا کے مطابق زیر تعمیر مہمند ڈیم پراجیکٹ ایریا میں غیر معمولی صورت حال کا سامنا ہے،انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کی وجہ سے دریائے سوات کا پانی زیر تعمیر مہمند ڈیم کی ڈائی ورشن ٹنلز میں داخل ہو گیا ہے۔انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سیلابی صورت حال کے باعث مہمند ڈیم پراجیکٹ پر تعمیراتی سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، دریائے سوات میں پانی کے بہاؤ میں مزید اضافہ متوقع ہے۔

ترجمان کے مطابق صورت حال کے پیش نظر پراجیکٹ انتظامیہ کی جانب سے حفاظتی اقدامات عمل میں لائے گئے ہیں،مہمند ڈیم پراجیکٹ انتظامیہ مستعدی سے صورت حال کا جائزہ لے رہی ہے۔

????#Breaking: Coffer dam and Mohmand Dam breached,water has entered Under construction tunnels.#SwatFloods #FloodsInPakistan pic.twitter.com/YAlU7J87Um