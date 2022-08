روہت شرما نے پاکستانی فین کی خواہش پوری کر دی

دبئی (ویب ڈیسک) ان دنوں ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی کیلئے پاکستان ،بھارت سمیت خطے کی دیگر کرکٹ ٹیمیں دبئی میں موجود ہیں، گزشتہ روز بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روہت شرما نے پریکٹس کے بعد پاکستانی کرکٹ فین کی خواہش پوری کی۔

جیو نیوز کے مطابق روہت شرما نے بیٹنگ پریکٹس کے بعد گراؤنڈ سے باہر جنگلے کے ساتھ کھڑے پاکستانی فینز سے ملاقات کی اور ہاتھ بھی ملایا۔ اس دوران پاکستانی فینز روہت شرما کی تصاویر بناتے رہے۔

اس موقع پر ایک فین نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے روہت سے کہا کہ جنگلے کے باہر سے مجھ سے گلے ملیں تو بھارتی کپتان پاکستانی فین سے بظاہر سینے سے سینا ملا کر گلے ملے۔ نوجوان کا کہنا تھا کہ میرے دل کے ارمان پورے ہوگئے، میں روہت بھائی سے بہت پیار کرتا ہوں۔

With Pakistani fans asking for a hug, @ImRo45 stepped out of the ground and went and greeted them ! #INDvsPAK #AsiaCup2022 pic.twitter.com/xAWYDgg3Iz