شوبز شخصیات بھی سیلاب زدگان کی مدد کیلئے متحرک ،معاونت کی اپیل کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی معروف شوبز و میوزک شخصیات بھی سیلاب سے متاثرہ افراد کی مدد کیلئے متحرک ہوگئیں، مختلف مکتبہ فکر کی شخصیات نے متاثرین کی مدد کی اپیل کردی۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی معروف گلوکارہ حدیقہ کیانی نے چند دن قبل ہی ’وسیلہ راہ‘ کی مہم شروع کی تھی، جس کے تحت انہوں نے دنیا بھر میں موجود اپنے مداحوں اور اداروں کو فنڈز و عطیات جمع کروانے کی درخواست کی تھی۔حدیقہ کیانی اپنی مہم کے ذریعے خصوصی طور پر بلوچستان کے متاثرین کے لیے نقد رقم سمیت ضروری اشیا کو اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں اور وہ اپنے سوشل میڈیا اس حوالے سے اپڈیٹ کرتی رہتی ہیں۔

ان کی طرح پاکستانی معروف گلوکار ابرار الحق نے بھی اعلان کیا کہ ’’وہ رواں ماہ کے اپنے تمام میوزک کنسرٹ کی کمائی سیلاب زدگان کی مدد کیلئے وقف کرتے ہیں‘‘ ۔ گلوکار نے ساتھ ہی درخواست کی کہ’’ آپ بھی آگے بڑھیں اور مدد کرنے میں دیر نہ کیجئے‘‘۔

اداکار احسن خان نے کہا کہ ’’ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (ایک ڈی ایم اے ) کے مطابق 21 اگست تک، تقریباً 1,868,098 لوگوں کو بچایا گیا، اور 317,896 افراد ملک بھر میں ریلیف کیمپوں میں رہ رہے ہیں‘‘۔اداکار کا کہنا ہے کہ ’’سیلاب کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ختم ہو گئے، کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں، گھر بہہ گئے،متاثرین کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں ہے‘‘۔اداکار نے سندھ اور بلوچستان میں ہونے والی تباہی کو تفصیل سے بیان کرتےہوئے افسوس کا اظہار کیا اور مددکی اپیل کی‘‘ ۔

معروف گلوکار وارث بیگ نے کہا کہ ’’سیاسی اختلافات کو بھلا کر سیلاب متاثرین کی مدد کرنی چاہیے، مشکل کی اس گھڑی میں پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا‘‘.

انہی کی طرح کامیڈین شہزاد غیاث شیخ نےبھی اپنا اسٹینڈ اپ کامیڈی کا پروگرام کرنے کا اعلان کیا اور کہا کہ ورہ ’’ پروگرام سے ہونے والی تمام کمائی سیلاب زدگان میں تقسیم کرنے کا کہا‘‘۔

Trying to do my little thing for the floods. Show on Monday - 100% of the ticket sales go to the relief fund for the floods.

Tickets available now:https://t.co/OYbpR8N3Jw

Featuring the best Stand up comedians in the city and hosted by Shehzad Ghias Shaikh. pic.twitter.com/PUCGdYmcr4