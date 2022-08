شعیب ملک کا کے پی ایل میں ملنے والی انعامی رقم سیلاب متاثرین کو عطیہ کرنے کا اعلان

لاہور (ویب ڈیسک) کشمیر پریمیئر لیگ (کے پی ایل) کے دوسرے ایڈیشن جیتنے والی ٹیم کے کپتان شعیب ملک نے اپنی انعامی رقم سیلاب متاثرین کو عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے ایک بیان میں قومی ٹیم کے آل راؤنڈر نے لکھا کہ ایک اور مین آف دی ٹورنامنٹ جیتنے اور ایک اور ٹرافی کی جیت پر خوشی ہے، میں فتح کو سیلاب متاثرین کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں۔

- Happy to win another man of the tournament & lift another ????, I want to dedicate this Win to the flood affectees of Pakistan. We all should rise above everything & come together as a nation. I will be donating my wining prize money to the flood affectees ???????? #KheloAazadiSe pic.twitter.com/CYSHNXtwbJ