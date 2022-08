شاہ رخ خان کے معذور مداح کے ساتھ ڈانس نے سوشل میڈیا صارفین کے دل جیت لیے

ممبئی(ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کنگ شاہ رخ کان کی اپنی معذور مداح کے ساتھ مشہور گانے چھیا چھیا پر ڈانس نے مداحوں کے دل جیت لئے ، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے۔

تفصیلات کے مطابق بالی ووڈ سٹار شاہ رخ خان کی پرانی ویڈیو ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ" وہ ویل چیئر پر بیٹھی اپنی معذورمداح کے ساتھ اپنے مشہور گانے "چل چھیا چھیا" پر ڈانس کر رہے ہیں "۔ ویڈیو نے ایک مرتبہ پھر سے کنگ خان کے مداحوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ۔ کنگ خان کی عاجزی اور معذور مداح سے پیار بھرا رویہ دیکھ کر صارفین اداکار کے گرویدہ ہو گئے۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر مداحوں کی ٹویٹ کا سلسلہ جاری ہے جس میں ایک مداح نے لکھا کہ ’یہ وجہ ہے کہ دنیا شاہ رخ خان سے محبت کرتی ہے۔‘

ایک اور مداح پربھا شالیم نے لکھا کہ ’یہ بہت عاجز ہیں، شاید اسی وجہ سے یہ دنیا کے پہلے اتنے مشہور سٹار ہیں۔‘

This video always brings tears to my eyes. To the fans, for the fans and by the fans @iamsrk https://t.co/lBsXKRHzl2