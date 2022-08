نوویک جوکووچ کورونا ویکسی نیشن نہ کروانے پر یو ایس اوپن ٹینس ٹورنا منٹ سے دستبردار

جوکووچ ویکسی نیشن نہ کروانے پر یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ سے دستبردار

بلغراد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سربیا کے بین الاقوامی شہرت یافتہ ٹینس سٹار اور 21 گرینڈ سلام ٹائٹلز کے فاتح نوویک جوکووچ کورونا ویکسی نیشن نہ کروانے کی وجہ سے گرینڈ سلام یو ایس اوپن ٹینس ٹورنامنٹ سے دستبردار ہوگئے ہیں ۔

نوویک جوکووچ نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ میں ویکسی نیشن کروانے کا ارادہ نہیں رکھتا اور بہت افسوس کی بات ہے کہ میں اس بار یو ایس اوپن کے لیے نیویارک کا سفر نہیں کر پاؤں گا۔انہوں نے کہا کہ میں یو ایس اوپن ٹینس میں شرکت کرنے والے اپنے تمام ساتھی کھلاڑیوں کے لیے نیک خواہشات رکھتا ہوں اور میں دوبارہ یو ایس اوپن میں کھیلنے کا منتظر رہوں گا۔جوکووچ نے اپنے شائقین کو کہا کہ جلد ہی میں ٹینس کی کورٹس میں نظر آؤں گا، نوویک رواں سال جولائی میں انگلینڈ میں ومبلڈن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ جیتنے کے بعد سے نہیں کھیلے، ان کی میگا ایونٹ سے دستبردار ہونے کے بعد ان کو یو ایس اوپن کے ڈرا لسٹ میں بھی شامل نہیں کیا گیا۔

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. ???????? See you soon tennis world! ????????