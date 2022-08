برطانوی وزارت عظمیٰ کے بھارتی نژاد امیدوار رشی سوناک کی لندن میں اہلیہ کے ہمراہ ”گاﺅ پوجا“، ویڈیو بھی سامنے آگئی

لندن(مانیٹرنگ ڈیسک) برطانوی وزارت عظمیٰ کے بھارتی نژاد امیدوار رشی سوناک کی لندن میں ”گاﺅ پوجا“ کرنے کی ویڈیو سامنے آ گئی۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق اس ویڈیو میں رشی سوناک اپنی اہلیہ اکشتا مورتی کے ہمراہ گائے کی پوجا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس موقع پر متعدد دیگر لوگ بھی ان کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ہندو مذہبی تہوار ’جنم شٹمی‘ (ہندودیوتا کرشنا کے جنم دن پر منایا جانے والا تہوار)تھا۔ رشی سوناک کی جنم شٹمی منانے کی ویڈیوز بھی سامنے آئی تھیں۔

Rishi Sunak (potential PM of UK) and his wife doing Gau Mata Pooja in the UK. This strongly shows that India has 'arrived' on the world stage and we are no longer embarrassed or ashamed to display our rich cultural heritage. Jai Sanatan Dharam. #rishisunak #gaumata #dharma pic.twitter.com/jE8xtrtO68