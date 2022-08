"سیاست انتظار کرسکتی ہے" نواز شریف کی ن لیگ کے ارکان اسمبلی کو سیلاب متاثرین کی مدد کی ہدایت

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن) مسلم لیگ ن کے قائد میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیلاب متاثرین کی مدد کریں۔

ٹوئٹر پر جاری کیے گئے اپنے ایک بیان میں نواز شریف نے کہا "مسلم لیگ ن کے تمام ایم این ایز، ایم پی ایز، ورکرز اور لیڈران جو پاکستان یا بیرونِ ملک مقیم ہیں اپنی تمام تر توانائی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے مختص کر دیں۔سیاست انتظار کر سکتی ہے،اس وقت ہماری اولین ترجیح مشکلات میں گھرے ہمارے بہن بھائی ہیں،جن کی تکالیف کے ازالے کیلئے ہمیں ہر ممکن اقدام کرنا ہو گا۔"

I urge PMLN, its MNAs, MPAs, workers & leaders, inside Pak and around the world to go all out to help the people affected by floods. The duty to reach out to those in need must take precedence over everything else. Politics can wait.