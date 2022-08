برطانیہ نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کا اعلان کردیا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) برطانیہ کی جانب سے پاکستان کے سیلاب متاثرین کی مدد کا اعلان کردیا گیا۔ پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے سیلاب متاثرین کی مدد کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہاکہ برطانوی حکومت کی جانب سے سیلاب زدگان کیلئے پاکستان کو 15 لاکھ پاؤنڈ دیے جائیں گے۔

دوسری جانب برطانیہ کے وزیر برائے کامن ویلتھ و ڈویلپمنٹ لارڈ طارق احمد نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ 'ہم اس تباہی کا مشاہدہ کر رہے ہیں جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے آسکتی ہے اور یہ کس طرح سب سے زیادہ کمزوروں کو متاثر کرتی ہے، ہم پاکستانی حکام کے ساتھ بھی براہ راست کام کر رہے ہیں تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ انہیں مزید کیا مدد اور مدد درکار ہے۔"

“We are witnessing the catastrophe that climate change can cause and how it impacts the most vulnerable… We are also working directly with the Pakistan authorities to establish what further assistance and support they require” says @tariqahmadbt #FloodsInPakistan