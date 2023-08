چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ پر سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا پر تنقید انتہائی قابل مذمت ہے، وزارت قانون و انصاف

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) وزارت قانون و انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائیکورٹ پر سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا پر تنقید (حملہ) انتہائی قابل مذمت ہے۔

سوشل میڈیا پر جاری وفاقی وزارت قانون و انصاف کے بیان میں مزید کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کو ملکی اداروں پر حملوں سے گریز کرنا چاہئے۔

The social media attack by a Political Party on Chief Justice Islamabad High Court is utterly reprehensible. Political parties should refrain from attacking the Institutions of the country.