آئی سی سی ورلڈکپ کیلئےقومی ٹیم کی نئی کٹ تیار

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھارت میں ہونے والے کرکٹ ورلڈ کپ کیلئے پاکستانی ٹیم کی نئی کٹ تیار کرلی۔پی سی بی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹوئٹر) پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) مینز کرکٹ ورلڈ کپ 2023 کیلئے پاکستانی ٹیم کی نئی کٹ کا ویڈیو ٹیزر بھی جاری کر دیا۔

Gear up Pakistan cricket fans!



Are you ready for the big reveal tomorrow❓#WearYourPassion pic.twitter.com/iR5ZMSKkah