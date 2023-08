بابر اعظم کا ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں سے جذباتی خطاب، ویڈیو دیکھیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)انٹرنیشل کرکٹ کونسل (آئی سی سی ) ون ڈے رینکنگ میں نمبر ون پوزیشن لینے کے بعد قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے ڈریسنگ روم میں جذباتی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ پوری ٹیم متحد ہے۔

ون ڈے کرکٹ کی نمبر ون ٹیم بننے کے بعد بابر اعظم نے ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں کو لیکچر دیا اور کیک کاٹ کر کلین سوئپ اور نمبر ون پوزیشن کا جشن منایا ، اس موقع پر سب کھلاڑیوں نے ایک دوسرے کو کیک کھلایا اور خوب انجوائے کیا۔اس موقع پر پاکستان ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا تھا کہ پوری ٹیم متحد ہے سب کے دل صاف ہیں محنت اور لگن سے نمبر ون پوزیشن ملی۔

کپتان نے کہا کہ ٹیم نے کئی اتار چڑھاؤ دیکھے ہر کوئی ایک دوسرے کی اچھی کارکردگی پر خوش ہوتا ہے، کسی دن بولنگ تو کسی روز بیٹنگ ٹیم کو جتوائے گی لیکن ہم سب نے ایک رہنا ہے کوئی تیرا ،میرا اور تو نہیں ہوتا سب کی محنت ہوتی ہے جو ٹیم کو کامیاب بناتی ہے۔بابر اعظم نے کہا کہ بحیثیت کپتان مجھے سب کو دیکھنا ہوتا ہے نمبر ون پوزیشن کو انجوائے کریں لیکن یاد رکھیں 4 دن بعد ایشیا کپ ہے اس ہی مومنٹم کو لیکر آگے بڑھنا ہے۔

Hear from skipper @babarazam258 and team director Mickey Arthur as they address the players after achieving the No.1 spot in ODIs ????????#AFGvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/WjowvCDv0y