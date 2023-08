نئی دہلی (ڈیلی پاکستان آن لائن)بالی ووڈ کے اداکار نوازالدین صدیقی نے شاہ رخ خان کے بارے میں ایک متنازعہ بیان دیا ہے جس کے بعد اُن پر کنگ خان کے مداحوں کی جانب سے شدید تنقید کی جا رہی ہے۔

ٹوئٹر پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں نوازالدین صدیقی سے ایک خاتون اُن کی فلموں کے بارے میں سوال کرتی ہیں کہ کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے کہ نواز آپ کے ہر فلم میں ایک ہی جیسے کردار ہوتے ہیں؟

اس سوال کے جواب پر نوازالدین صدیقی کہتے ہیں کہ ’میں اتنا ضدی آدمی ہوں، کبھی اپنے آپ کو ایسے ایک جیسے کردار کرنے ہی نہیں دوں گا۔‘

انہوں نے مزید کہا کہ ’ٹائپ کاسٹ (یعنی ایک ہی جیسے کردار کرنے والے) ہیرو ہوتے ہیں۔ ٹائپ کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے فلم کے ہیرو۔ اس کے بعد نواز الدین نے شاہ رخ خان کا پوز بناتے ہوئے کہا کہ ’جو 35 سال تک اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔‘

