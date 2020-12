دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ ، وزیراعظم عمران خان بھی میدان میں آگئے

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعظم عمران خان نے دہشت گرد حملے میں7بہادر فوجیوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا ہے ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر انہوں نے پیغام جاری کیا کہ گزشتہ رات دیر رات ہرنائی بلوچستان میں ایف سی چوکی پر دہشت گردوں کے حملے کے نتیجے میں 7 بہادر فوجیوں کی شہادت کا واقعہ سن کر افسوس ہوا۔عمران خان نے کہا کہ میں شہدا کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کا اظہار اور شہدا کے بلند درجات کی دعاکرتا ہوں۔انہوںنے مزید کہا کہ ہماری قوم ہمارے بہادر فوجیوں کے ساتھ کھڑی ہے جنہیں ہندوستانی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

Saddened to hear of 7 brave soldiers martyrdom as a result of terrorist attack on FC post in Harnai Balochistan late last night. My heartfelt condolences & prayers go to their families. Our nation stands with our courageous soldiers who face attacks from Indian backed terrorists.