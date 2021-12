شاہنواز دھانی کی ناک کی سرجری

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) فاسٹ باؤلر شاہ نواز دھانی کے ناک کی سرجری کردی گئی۔ شاہ نواز دھانی کی سرجری کراچی کے نجی ہسپتال میں کی گئی ہے اور وہ پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے ساتویں ایڈیشن سے پہلے مکمل طور پر فٹ ہوجائیں گے۔ قومی فاسٹ باؤلر کو بچپن میں چوٹ لگی تھی اور ان کے ناک میں ایک کنکر پھنس گیا تھا جو ابھی تک ناک میں ہی موجود تھا۔ ڈاکٹرز نے بچپن سے پھنسے کنکر کو بھی نکال دیا اور اس کی وجہ سے ٹیڑھی ہونے والی ناک کی ہڈی بھی ٹھیک کردی ہے۔

شاہنواز دھانی کی مکمل صحتیابی کیلئے دعاؤں کی درخواست ہے۔

Shahnawaz Dhani was under knife for a surgery in Karachi. pic.twitter.com/bARBDOpHW7