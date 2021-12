ٹیسٹ اوپنرعابد علی کے مداحوں کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)دل کے مرض میں مبتلا ہونے والے قومی ٹیسٹ کرکٹر عابد علی ایکسرسائز شروع کردی ہے۔

عابد علی کو چند روز قبل دوران میچ دل کی تکلیف کے باعث ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں ان کی انجیو پلاسٹی کی گئی۔انجیو پلاسٹی کے بعد اب عابد علی نے ہلکی پھلکی ایکسرسائز شروع کردی ہے۔عابد علی کا کہنا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہدایت پر عمل پیرا اور تیزی کے ساتھ روبہ صحت ہوں، ہ دوران بیماری بے پناہ محبت اور دعاؤں کے اظہار پر شکر گزار ہوں،انشاء اللہ جلد صحت یاب ہو جاؤں گا۔

Alhumdulilah, getting back in the momentum as per the doctor's instructions.

A big thank you for the immense love and support shown by my family, fiends and followers.

Inshallah I will recover soon.

Keep praying ???? pic.twitter.com/s665PVEmgT