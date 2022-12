لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان کے معروف کلاسیکل گلوکار سجاد علی کو اپنا 26 سال پرانا گایا ہویا گانا یاد آگیا۔

تفصیلات کے مطابق پاکستانی گلوکار سجاد علی نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی ہے ،جس میں گلوکار نے کہا کہ "میں نئی فلم کا میوزک سن رہا تھا تو مجھے اپنا 26 سال پرانا گایا ہوا گانا یاد آگیا، وہ آپ کو بھی سناتا ہوں"۔اس کے ساتھ ہی سجاد علی نے اپنا مشہور گانا "اب کے ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں" اپنی آواز میں گایا. مداحوں کی جانب سے اس ویڈیو کو خوب پسند کیا جا رہا ہے اور اس پر مختلف تبصروں کا سلسلہ بھی کئے جا رہے ہیں۔

After listening to a new movie’s song, It reminded me of my song I released 26 years ago, Ab Ke Hum Bichare. Enjoy!! pic.twitter.com/X86Jw34R8k