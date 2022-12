 فہد مصطفی ،شاہد آفریدی کی حمایت میں سامنے آگئے

کراچی (آئی این پی) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق لیگ سپنر دانش کنیریا کی قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سلیکٹر شاہد آفریدی کے خلاف طنزیہ ٹوئٹ کرنے پر اداکار فہدمصطفی میدان میں آگئے۔

شاہد آفریدی کو کرکٹ بورڈ کی عبوری سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیے جانے پر دانش کنیریا نے طنز کرتے ہوئے 2010 میں آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے میچ میں آفریدی کی گیند چبانے کی تصویر اپ لوڈ کرتے ہوئے ہنسنے والے ایمو جی کے ساتھ چیف سلیکٹرلکھا۔

دانش کنیریا کے طنزیہ ٹوئٹ پر جہاں سوشل میڈیا صارفین نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا وہیں اداکار ومیزبان فہد مصطفی بھی سابق کپتان کی حمایت میں بول پڑے۔ فہد مصطفی نے سوشل میڈیا پر آفریدی کے خلاف ٹوئٹ کرنے پر دانش کنیریا کو کراکرا جواب دیتے ہوئے لکھا کہ آفریدی آپ کی طرح فکسر نہیں ہیں ۔

And clearly not a Fixer like you ???? https://t.co/yrbkRyOZFa