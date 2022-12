" ڈیرل مچل "کی جمائی نے بابر کا کیچ چھڑوادیا ,سوشل میڈیا صارفین کے بابر کو چانس ملنے پر دلچسپ تبصرے

کراچی(آئی این پی)پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلے ٹیسٹ میچ کے دوران کپتان بابر اعظم نے 161رنز کی شاندار اننگز کھیلی لیکن کپتان کی اس شاندار اننگز میں ان کا 12رنز پر ڈراپ ہونے والا کیچ بھی شامل ہے جو ڈیرل مچل سے چھوٹا۔

تفصیلات کے مطابق نیوزی لینڈ کی فیلڈنگ کے دوران بابر اعظم کا کیچ 12رنز پر چھوڑنے والے فیلڈر ڈیرل مچل کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے ،جس میں ڈیرل کو بابر کا کیچ چھوڑنے سے قبل فیلڈنگ پر جمائی لیتے دیکھا جاسکتا ہے جس کے اگلے ہی لمحے ڈیرل بابر کا کیچ پکڑنے میں ناکام ہوگئے۔

Daryl Mitchell yawning in the first slip

before dropping a sitter on next ball????#PAKvNZ pic.twitter.com/xyDv1E8siu