عبوری چیف سلیکٹر شاہد آفریدی کا مزید کھلاڑی ٹیسٹ سکواڈ میں شامل کرنے کا اعلان 

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پی سی بی کے عبوری چیف سلیکٹر شاہد خان آفریدی نے مزید کھلاڑی ٹیسٹ سکواڈ میں شامل کرنے کااعلان کر دیا ۔

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق جن تین کھلاڑیوں کو سکواڈ میں شامل کیا گیا ہے ان میں آل راؤنڈر عرافات منہاس ، ٹاپ آرڈر بلے باز باسط علی اور فاسٹ باؤلر محمد ذیشان شامل ہیں۔

شاہد آفریدی نے کہا کہ فیصلے مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے کئے گئے ، ہم نے ایج گروپ کرکٹ کے ٹاپ پرفارمرز کو ٹیسٹ سکواڈ کا حصہ بنایا تا کہ وہ قومی کرکٹرز کیساتھ وقت گزاریں اور ہائی پریشر میچز کیلئے خود کو تیار کریں، یہ تینوں کھلاڑی فی الحال سلیکشن کیلئے دستیاب نہیں البتہ یہ کرکٹ سے متعلق آگاہی ، سمجھ اور علم کو وسعت دے گا ۔

PCB Interim Selection Committee has added Arafat Minhas (Multan), Basit Ali (Dera Murad Jamali) and M.Zeeshan (Faisalabad) to the Pakistan Test squad with the objective of providing them international exposure and experience.

