بھارتی اداکار کا 100 مداحوں کو اپنے خرچ پر سیر پر بھیجنے کا اعلان 

ممبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارت کی تیلگو فلم انڈسٹری کے سپر سٹار وجے دیوراکونڈا نے کرسمس کے موقع پر اپنے مداحوں کیلئے سرپرائز کا اعلان کیا ہے ، سپر سٹار نے 100 مداحوں کو اپنے خرچ پر سیر کرانے کا اعلان کیا ہے ۔

بھارتی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق اداکار وجے دیوراکونڈا گزشتہ 5 برس سے ہر کرسمس پر اپنے مداحوں کو سرپرائز دیتے ہیں ، اس بار بھی انہوں نے تحفے دینے کا اعلان کیا ۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پول میں دیوراکونڈا نے اپنے مداحوں سے پوچھا کہ 100 مداحوں کو سیر پر بھجوانے کیلئے کس جگہ کا انتخاب کیا جائے ۔

دیوراکونڈا کے پول پر مداحوں نے بھی بڑھ چڑھ کر پولنگ کی اور مختلف جگہوں پر بھیجنے کا مشورہ دیا ۔

#Deverasanta, a tradition I started 5 years ago. This year I have the nicest idea so far :)

I am going to send 100 of you on an all-expense paid holiday. Help me in choosing the destination. #Deverasanta2022https://t.co/iFl7mj6J6v