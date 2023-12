16 برس گزر گئے انصاف کے منتظر ہیں,والدہ کو کھونے کا درد آج بھی محسوس ہوتا ہے: آصفہ بھٹو

کراچی ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی چھوٹی صاحبزادی آصفہ بھٹو زرداری نے اپنی والدہ کی 16ویں برسی پر سوشل میڈیا پر پیغام جاری کرتے ہوئے انصاف کا مطالبہ کیا ہے ۔ سماجی رابطے کے پلیٹ فارم "ایکس " پر آصفہ بھٹو زرداری نے لکھا کہ " آج 16برس گزر چکے ہیں، پھر بھی ان کو کھونے کا درد آج بھی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وقت تھم گیا ہو۔ ان کی ہنسی، نصیحت اور پیار بھری آغوش ہر روز یاد آتے ہیں۔ ان کے جانے کا غم ایک ایسا خلاء پیدا کرگیا ہے جسے وقت کبھی نہیں بھر سکتا، یہ غم اپنے پیچھے ایک ایسا گھر چھوڑ گیا ہے جو پھر کبھی پہلے جیسا نہیں ہوگا"۔

Remembering our mother, Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto, on the anniversary of that dark day in 2007. It's been 16 years, yet the pain of her loss lingers as if time stands still. Her laughter, advice, and loving embrace are missed every day. Her loss is a void that time can not…