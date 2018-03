”میں آ گیا ہوں۔۔۔“ باﺅلرز کے چھکے چھڑانے والے ”شیر“ دبئی پہنچ گیا، یہ کون ہے اور پی ایس ایل میں کس کی طرف سے کھیلے گا؟ پاکستانیوں کیلئے آج کی بڑی خوشخبری آ گئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کا تیسرا ایڈیشن تمام تر رنگینیوں کیساتھ جاری ہے اور مختلف ٹیموں میں شامل ایسے غیر ملکی کھلاڑی جو اپنے قومی اور ذاتی فرائض کے باعث ابھی تک پی ایس ایل میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ بھی دبئی پہنچ رہے ہیں۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم میں شامل ایسا ہی ایک غیر ملکی کھلاڑی دبئی پہنچ گیا ہے جو اپنی دھواں دار بلے بازی سے باﺅلرز کے چھکے چھڑانے میں کوئی ثانی نہیں رکھتا۔ یہ کھلاڑی کوئی اور نہیں بلکہ جنوبی افریقی آل راﺅنڈر جے پی ڈومنی ہیں جو رات کے وقت دبئی پہنچے اور اسلام آباد یونائیٹڈ نے مداحوں کو یہ خوشخبری سنائی۔

اسلام آباد یونائیٹڈ کے آفیشل ٹوئٹر ہینڈل سے جاری تصویر کیساتھ لکھا گیا ”میرا پیا گھر آیا۔۔۔ جے پی ڈومنی آ گئے ہیں اور اب ذرا شیر کی ذرا تیز دھاڑ کیلئے تیار ہو جائیں۔“

"Mera piyaa ghar aaya" - @jpduminy21 is in the house! @thePSLt20 get ready for a louder #SherKiDhaar#UnitedWeWin #DimaghSe pic.twitter.com/aaBi5YkMBH