”میں اس وقت پی ایس ایل نہیں کھیل رہا بلکہ بھارت میں ہوں کیونکہ۔۔۔“ کیوین پیٹرسن پی ایس ایل ادھوری چھوڑ کر بھارت کیوں چلے گئے؟ جان کر ہی سرفراز احمد اور ویوین رچرڈز پریشان ہو گئے لیکن پھر۔۔۔

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی ٹیم میں شامل معروف غیر ملکی کھلاڑی کیون پیٹرسن نے پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے دوران ہی بھارت جانے کا فیصلہ کر لیا جس پر کپتان سرفراز احمد اور ویوین رچرز بھی پریشان ہو گئے لیکن جب وہ واقعی بھارت جا پہنچے جو پریشانی مزید بڑھ گئی۔

Next stop - INDIA to meet my little leopard & also meet some amazing people who are going to… https://t.co/bKfJku4vAL