بانی ایم کیوایم کی بڑی بہن طاہرہ بیگم انتقال کرگئیں

کراچی (ویب ڈیسک) متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کی بڑی بہن طاہرہ بیگم انتقال کرگئی ہیں ۔

روزنامہ نوائے وقت کے مطابق طاہرہ بیگم طویل عرصے سے علیل اور زیرعلاج تھیں ، گزشتہ شام وہ کراچی میں ہی دارفانی سے رخصت ہوگئیں ۔

واضح رہے کہ طاہربیگم بہن بھائیوں میں سے تیسرے نمبر پر تھیں جنہیں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کردیاگیاجبکہ مرحومہ کے شوہر پہلے ہی انتقال کرچکے ہیں، انہوں نے سوگران میں دو بیٹیاں چھوڑی ہیں ۔ انتقال پر رابطہ کمیٹی کے کنوینئر ڈاکٹر ندیم احسان ، اراکین رابطہ کمیٹی اور انٹرنیشنل سیکریٹریٹ کے ارکان نے اظہار تعزیت اور مرحومہ کی روح کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی کی ۔

الطاف حسین کی بہن کے انتقال کی خبرسوشل میڈیا پر آئی تو کئی لوگوں نے متاثرہ فیملی اور بانی ایم کیوایم کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا۔

#MQM founder leader Altaf Hussain’s elder sister Mohtaram Tahira Begum passed away in Karachi. She was seriously ill for long time. May Allah Almighty rest her soul in peace. We all express our heartfelt condolences to Altaf Bhai and his all family members#TahiraBegumRIP pic.twitter.com/c3D6ecUdKJ