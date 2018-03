”شام کی چھوٹی سی بچی نے کہا ہے کہ میں اللہ کو۔۔۔“شام کی چھوٹی سے بچی نے شعیب ملک کا دل ’چیر‘ دیا، ٹوئٹر پر ایسا پیغام جاری کر دیا کہ ہر مسلمان کی آنکھ اشکبار ہو گئی

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) شامی دستوں اور فضائیہ کی باغیوں کے زیر قبضہ شہر مشرقی غوطہ میں بمباری کے باعث اب تک 500 عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں جن میں بچے اور خواتین کی بڑی تعداد بھی شامل ہیں اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر تصاویر اور ویڈیوز سامنے آنے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”میں اس وقت پی ایس ایل نہیں کھیل رہا بلکہ بھارت میں ہوں کیونکہ۔۔۔“ کیوین پیٹرسن پی ایس ایل ادھوری چھوڑ کر بھارت کیوں چلے گئے؟ جان کر ہی سرفراز احمد اور ویوین رچرڈز پریشان ہو گئے لیکن پھر۔۔۔

قومی کرکٹر شعیب ملک ایک جانب پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کھیلنے میں مصروف ہیں تو دوسری جانب وہ شام میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال سے باخبر بھی ہیں جس کا اظہار انہوں نے سوشل میڈیا پر کیا۔

انہوں نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”میں نے ابھی پڑھا ہے کہ سیریا کی ایک چھوٹی سی بچی نے خالق حقیقی کے پاس جانے سے پہلے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ بتائے گی۔ میں بہت بوجھل دل کیساتھ ٹویٹ کر رہا ہوں اور بے یارومددگار محسوس کر رہا ہوں۔ اے اللہ برائے مہربانی رحم فرمائیں۔“

I just read that a little girl in Syria said she will tell Allah everything, before she left this world to meet Him. Tweeting with a heavy heart and feeling helpless. Ya Allah Rehem ferma please ???????? #syrianchildren ???????????? — Shoaib Malik (@realshoaibmalik) February 26, 2018

شعیب ملک کی یہ ٹویٹ جیسے ہی سامنے آئی تو صارفین نے خوب سراہا۔ شعیب نامی ایک صارف نے لکھا ”بالآخر کسی نے تو سیریا کے بے یارومددگار بچوں کے بارے میں ٹویٹ کی۔ ہر کوئی سری دیوی کی موت پر بات کر رہا ہے۔ جیسے وہ پاکستانیوں کی امی لگتی تھی۔“

Finally Someone tweeted for helpless Syrian Children ' Everyone was stucked in Siridevi's Death *Jese Pakistaniyo ki Amma Lgti thi* — شعیب ???? (@MisterShebi) February 26, 2018

ارسلان جاوید نے لکھا ”شعیب بھائی۔۔۔ میرے خیال سے آپ کو یہ الفاظ اپنے میچ کے آخر میں کہنے چاہئیں کیونکہ میڈیا سیریا کے معاملے پر کوریج نہیں دے رہا، آپ یہ کر سکتے ہیں“

Shoaib bhai ... I think u should say these words in the end of your match.. Bcz media is not giving coverage to syria genocide. You can do. — Arslan Javaid (@Being__Arslan) February 26, 2018

شاہ زیب خان نے لکھا ”آمین، شکریہ ہے کہ ہمارے کرکٹرز نے معصوم لوگوں کیلئے اپنی خاموشی توڑی“

Ameen. Thanks our proud cricketers break their silence for innocent people — شاہ زیب خان (@ShahGpti) February 26, 2018

جہانگیر شیخ نے لکھا ”آمین، یا اللہ رحم۔ بہت ہی دکھ والی بات ہے۔ یہ سب پڑھنے کے بعد احساسات بیان کرنے کیلئے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں“

Ameen, Ya Allah Reham. Very Sad, No Words to Describe Feelings after Reading this ???? — Jahangir Sheikh (@mjahangirs) February 26, 2018

روی تریپاتھی نے لکھا ”اللہ تو رحم فرما رہا ہے لیکن اللہ کے بندے اللہ کے نام پر رحم نہیں کر رہے۔۔۔ اس وجہ سے روزانہ کئی معصوم لوگ مر رہے ہیں“

Allah to rehma pharmata hai lekin allah ke bande allah ke name pe reham nhi pharama rhe ...Innocents r getting killed daily coz of that... — Ravi Tripathi (@rajinder_ravi) February 26, 2018

حافظ ریاض نے لکھا ”جس میڈیا کو 500 شامی بچوں کی خون میں لت پت لاشیں نظر نہیں آئیں اس کو ’سری دیوی‘ کی موت نظر آ گئی، ایسے میڈیا پر ایک کروڑ بار لعنت“