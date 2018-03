”یہ بھول گئی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور۔۔۔“ پشاور زلمی کے کپتان ڈیرین سیمی نے ثناءبچہ کیساتھ ایسی تصویر سوشل میڈیا پر اپ لوڈ کر دی کہ ہنگامہ برپا ہو گیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی دفاعی چیمپئن پشاور زلمی کے کپتان ڈیرین سیمی ہر دلعزیز ہیں اور پاکستان میں سپرسٹار کا درج رکھتے ہیں۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان سے ملاقات کرے اور ایک تصویر بنوائے تاکہ ملاقات کے یہ یادگار لمحات ہمیشہ کیلئے کیمرے کی آنکھ میں قید ہو جائیں۔

پشاور زلمی کی گڈ ول برینڈ ایمبیسڈر ثناءبچہ کی بھی ڈیرین سیمی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک تصویر بنوانے کا فیصلہ کیا لیکن جب یہ تصویر سوشل میڈیا پر آئی تو صارفین غصے سے آگ بگولہ ہو گئے اور ثناءبچہ کو آڑے ہاتھوں لینے کے علاوہ ڈیرین سیمی کو بھی تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔



یہ تصویر سامنے آئی تو صارفین نے ثناءبچہ کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ڈیرین سیمی ایک غیر مسلم ہے اور وہ مسلمان ہیں۔ انہیں تصویر بنواتے وقت فاصلہ اور اپنی ثقافت کا خیال رکھنا چاہئے۔

محمد فہد قریشی نے لکھا ”یہ خاتون بھول گئی ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ دیکھو یہ کیسے ایک غیر مسلم کیساتھ کھڑی ہے، تمہیں شرم آنی چاہئے ثناءبچہ“

نورین نے لکھا ”کچھ شرم بی بی، کچھ حیا؟ یہ تیرا کیا لگتا ہے؟“

ندا امتنان نے لکھا ”یہ حالات رہے تو انشاءاللہ بہت جلد عذاب ہمارا منتظر ہو گا“

ملک نے لکھا ”ماشاءاللہ ان کی گندی ڈریسنگ بھی ان کی گندی سوچ سے کافی ملتی جلتی ہے، مریم کی چہیتی“

فیضان احمد عباسی نے لکھا ”معاف کرنا پاکستان۔۔۔!! میں یہ تصویر دیکھ کر بہت شرمسار ہوں۔۔۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔۔۔ معاف کرنا میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں!!!“

محمد جنید نے لکھا ”ثناءبچہ درمیان میں فاصلہ رکھو کیونکہ تم ایک پاکستانی اور مسلمان ہو، اپنی ثقافت مت بھولو“

طٰحہ مستحسن نے لکھا ”یہاں آ کے ساری شرمیں ختم ہو جاتی ہیں؟“

شوکت نے لکھا ”میرے خیال سے یہ بہت ہی زیادہ قریب کھڑی ہے“

خان نامی صارف نے بھی یہی کہا کہ ”یار کچھ زیادہ ہی قریب ہے“

ذوالفقار علی نے لکھا ”کیا کہہ سکتے ہیں“

حسن نے لکھا ”بہت نازک صورتحال ہے“

آمنہ خان نامی صارف نے سیدھا یہ سوال ہی پوچھ لیا کہ ” اسے زلمی کا ایمبیسڈر کس نے بنایا ہے؟“

سعیدہ نے لکھا ”میں حسد محسوس کر رہی ہوں“

عابد نے سعیدہ سے اس کی وجہ پوچھی تو سعید نے کہا ”مجھے سیمی سے پیار ہے“

شاہ زیب خان نے اس انکشاف پر سعیدہ کو لقمہ دیا ”ماشاءاللہ۔۔۔ آپ کا انتخاب“