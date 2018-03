سری دیوی کی موت کی تحقیقات مکمل، دبئی پولیس نے بالآخر اعلان کر دیا، معمہ حل ہو گیا

دبئی (ڈیلی پاکستان آن لائن) دبئی پبلک پراسیکیوشن نے بالی ووڈ اداکارہ سری دیوی کی موت کی تحقیقات بند کرتے ہوئے لاش ورثاءکے حوالے کر دی ہے۔

دبئی کے پبلک پراسیکیوٹر دفتر نے بھارتی اداکارہ سری دیوی کی موت کا معمہ حل ہونے پر لاش ورثاءکے حوالے کر دی اور اس ضمن میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اعلان بھی کیا۔ دبئی میڈیا آفس کی جانب سے جاری ہونے والی ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر نے اس طرح کی اموات میں تمام تحقیقات اور کاروائیاں پوری ہونے کے بعد بالی اداکارہ کی لاش ورثاءکے حوالے کر دی ہے، انصاف کے تقاضوں کو یقینی بنانے اور واقعے کے تمام محرکات کا جائزہ لینے کیلئے قانون کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تمام اقدامات بروئے کار لائے گئے۔

قررت النيابة العامة لإمارة دبي تسليم جثمان الممثلة الهندية سريديفي كابور إلى ذويها اليوم (الثلاثاء) وذلك عقب انتهاء التحقيقات المتعلقة بحادث وفاتها وإغلاق ملف الحادث. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 27, 2018

النيابة العامة في #دبي: قرار الإفراج عن الجثمان جاء بعد اتمام كافة التحقيقات والأمور الإجرائية المتبعة في مثل تلك الحوادث، للوقوف على كافة ملابساتها وضمان تحقيق العدالة في إطار القانون. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 27, 2018

Dubai Public Prosecution stressed that all regular procedures followed in such cases have been completed. As per the forensic report, the death of the Indian actress occurred due to accidental drowning following loss of consciousness. The case has now been closed. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) February 27, 2018

واضح رہے کہ 24 فروری کو سری دیوی کی دبئی کے امیریٹس ٹاور ہوٹل میں باتھ ٹب میں موت ہوئی تھی۔ابتدائی طور پر کہا گیا تھا کہ سری دیوی کی موت اچانک حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تاہم بعد ازاں پوسٹ مارٹم اور فرانزک رپورٹ میں بتایا گیا کہ ان کی موت باتھ روم میں پانی کے ٹب میں ڈوبنے سے ہوئی۔

ابتدائی طور پر سری دیوی کی موت کی تحقیقات دبئی پولیس نے کی تھی جس کے بعد دبئی پبلک پراسیکیوشن نے بھی اس کی تحقیقات کیں تاہم دبئی انتظامیہ نے آج دوپہر کو تحقیقات بند کر کے لاش بھارتی حکام کے حوالے کر دی ہے۔

Update: Dubai Police has handed over the Consulate and the family members letters for the release of the mortal remains of the Indian cinema icon Sridevi Boney Kapoor so that they can proceed for embalming. — India in Dubai (@cgidubai) February 27, 2018



دبئی انتظامیہ کے آفیشل ٹوئٹر ہینڈل سے ٹوئٹ کے ذریعے بتایا گیا کہ اداکارہ کی موت کی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد ان کی لاش ان کے خاندان کے حوالے کردی گئی۔

سری دیوی کے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ اداکارہ کی موت حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ پانی کے ٹب میں ڈوبنے سے ہوئی۔رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ اداکارہ نے شراب پی رکھی تھی جس وجہ سے وہ نہاتے وقت بے ہوش ہوگئیں تھیں اور پانی کے ٹب میں ڈوبنے سے چل بسیں۔