پتوکی کے جلسے میں شریک خاتون کے ساتھ ایسا شرمناک واقعہ پیش آ گیا کہ سن کر نواز شریف اور شہبازشریف غصے آ گ بگولہ ہو جائیں گے

قصور(ڈیلی پاکستان آن لائن )ن لیگ کے پتوکی جلسہ میں وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کی تقریر کے اختتام پر ن لیگی کارکنان نے خاتون سے بدتمیزی شروع کی دی۔ نجی ٹی وی نائنٹی ٹو نیوز کے مطابق جیسے ہی شہباز شریف پتوکی میں جلسے سے خطاب کے بعد وہاں سے نکلے تو کارکنا ن کی دھکم پیل کی وجہ سے ایک خاتون اس ضد میں آگئیں۔

تفصیلات کے مطابق پتوکی جلسہ میں ن لیگی کارکنان کی جانب سے جس خاتون سے بدتمیزی کی گئی، اس کا نام ’زیبا ‘بتایا جارہا ہے۔وہ جلسے کے وقت اسٹیج کے پاس موجود تھیں۔ جلسے کے اختتام پر کارکنان نے ان سے چھیڑ چھاڑ شروع کردی۔خاتون نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی مگرجلسے کے شرکاءنے خاتون سے شدید بدتمیزی کی جس وجہ سے ان کے بازو پر چوٹ بھی آئی اور ان کے ہاتھ کی چوڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔



نائنٹی ٹو نیوز کے مطابق جلسے ختم ہونے کے پانچ منٹ بعد ساری سیکورٹی،پولیس اور انتظامیہ مکمل طور پرغائب نظر آئے۔طبی امداد کے لیے بھی کوئی بھی نہیں تھا۔ خاتون کے ساتھ دو مرد ساتھی تھے جو ان کو اس دھکم پیل سے نکال کر لے کر گئے۔خاتون کی جانب سے اس پر شدید احتجاج کیا گیا۔ واضح رہے وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف نے اس واقع کا نوٹس لے لیاہے جبکہ رانا ثنااللہ کا کہناہے کہ جنہوں نے یہ کام کیاہے ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائے جائے گی اور آئندہ اس طرح کے واقعات سے بچنے کیلئے بہترین انتظامات کیے جائیں گے ۔

ویڈیو دیکھیں:

Have no words to condemn the ugly act of harassment in PMLN jalsa today. The victim is a district president of PMLN WW, if she is not safe in party gatherings how will their women workers even think of participating in political activities. pic.twitter.com/iBp3pwPAKl