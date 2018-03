جس خاتون کے ساتھ جلسے میں بدتمیزی کی گئی وہ دراصل کون اہم شخصیت ہیں ؟جواب جان کر آپ بھی فوری شہبازشریف سے کارروائی کا مطالبہ شروع کر دیں گے

قصور(ڈیلی پاکستان آن لائن )مسلم لیگ ن کے پتوکی جلسہ میں مسلم لیگ ن کے قائم مقام صدر اور وزیراعلی پنجاب شہباز شریف کے خطاب کے بعد وہاں کارکنان میں دھکم پیل کی وجہ سے ایک خاتون اس کی ضد میں آگئیں اور جلسے میں شریک لڑکوں نے ان سے شدید بدتمیزی کی۔

نجی ٹی وی نائنٹی ٹو نیوز کے مطابق جیسے ہی جلسہ ختم ہوا ، وہاں سے انتظامیہ اور سیکورٹی اہلکار غائب ہو گئے۔ جلسے کے بعد کارکنا ن میں دھکم پیل شروع ہو گی اور اس میں ایک خاتون سے بدتمیزی بھی ہوئی۔ یہ خاتون جن سے بدتمیزی کی گئی ان کا نام ’زیبا‘ ہے اور وہ مسلم لیگ ن کی ڈسٹرکٹ قصور کی صدر ہیں۔

’زیبا‘خاتون نے کہا کہ وہ جلسے میں شرکت کے لیے آئی تھیںمگر جو ہوا وہ ناقابل برداشت اور قابل مذمت ہے۔ جلسے کے وقت خاتون اسٹیج کے پاس تھیں ، جیسے ہی جلسہ ختم ہوا تو کارکنان نے ان سے بدتمیزی شروع کی دی۔ ان کے ساتھ ان کے دو ساتھی مرد تھے،جو نائنٹی ٹو نیوز کے مطابق ان کے بھائی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو کہا بھی کہ یہ میری بہن ہے مگر وہ اس سے باز نہ آئے اور پچاس میٹر تک لوگ ان سے بدتمیزی کرتے رہے ،بعد میں ان کے مرد ساتھی ان کو اس دھکم پیل سے نکال کر لے کر گئے۔ ا س دھکم پیل میں ان کے بازو پر چوٹ بھی آئی اور ان کے ہاتھ کی چوڑیاں بھی ٹوٹ گئیں۔

واضح رہے مسلم لیگ ن کے قائم مقام صدر اور وزیراعلی پنجاب شہباز شریف نے اس واقعہ کا نوٹس لے لیا ہے۔ جبکہ نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ڈی پی او قصور سے بات ہوئی ہے اور اس واقعہ کا مقدمہ درج کر دیا گیاہے۔ فوٹیج کی مدد سے ان کی گرفتار ی عمل میں لائے جائے گی تا کہ نہ صرف ن لیگ بلکہ ہر جلسے میں اوباش لوگوں کو ہمت نہ ہو کہ ایسی حرکت کریں۔

ویڈیو دیکھیں:

Have no words to condemn the ugly act of harassment in PMLN jalsa today. The victim is a district president of PMLN WW, if she is not safe in party gatherings how will their women workers even think of participating in political activities. pic.twitter.com/iBp3pwPAKl