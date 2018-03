فوری ایکشن،مسلم لیگ ن کے صدر بنتے ہی شہباز شریف نے دبنگ حکم دے دیا،نئی مثال قائم کردی

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف نے مسلم لیگ ن کی پارٹی صدارت سنبھالنے کے ساتھ پہلے ہی نوٹس میں دو گھنٹے کے اندر،اندر پتوکی میں خاتون سے بدتمیزی کرنے والے شخص کوگرفتار کرواتے ہوئے ایف آئی آر درج کروا دی۔

تفصیلات کے مطابق پتوکی میں عوامی اجتماع سے وزیر اعلی پنجاب شہباز شریف کے خطاب کے بعد کچھ خواتین کارکنان کو لیگی کارکنان کی جانب سے گھیر کر ہراساں کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آئی تھی جس میں خواتین کو اپنی حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا تاہم صورتحال بگڑ نے کی صورت میں پولیس اور جلسے کی انتظامیہ نے موقع پر پہنچ کر معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔سیکیورٹی حکام کی جانب سے خواتین کو ہراساں کرنے والے افراد سے چھڑائے جانے کے بعد متاثرہ خاتون نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا تھا۔متاثرہ خاتون کے ہاتھوں پر کھینچنے اور جھپٹنے کی وجہ سے زخموں کے نشانات بھی موجود تھے۔شہباز شریف نے جلسے کی انتظامیہ سے واقعے پر فوری طور پر رپورٹ جمع کرانے کا حکم دیا تھا۔



پولیس کی جانب سے درج ایف آئی آر میں زیر دفعہ 154مجموعہ ضابطہ فوجداری لگائی گئی ہے جس میںدرخواست کنندہ عابد اصغر کا کہنا ہے کہ جلسے میں پانچ چھ افراد نے ان کی سالی کو فحش مذاق کئے اور انکا راستہ بھی روکا،اس دھکم پیل میں میری سالی زیبا کوہلکی سی چوٹیں بھی آئی۔

۔۔۔۔ویڈیو دیکھیں ۔۔۔۔۔

Have no words to condemn the ugly act of harassment in PMLN jalsa today. The victim is a district president of PMLN WW, if she is not safe in party gatherings how will their women workers even think of participating in political activities. pic.twitter.com/iBp3pwPAKl