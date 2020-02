وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے بعد آسٹریلوی کھلاڑی شین واٹسن نے نہایت زبردست پیغام جاری کر دیا، کیا کہا؟ جانئے

اسلام آباد(ویب ڈیسک) آسٹریلوی کھلاڑی شین واٹسن کا کہنا ہے کہ عمران خان میرے کرکٹ ہیروز میں سے ایک ہیں۔آسٹریلوی کرکٹ اسٹار شین واٹسن نے ٹوئٹر پر وزیراعظم عمران خان نے ملاقات کی ویڈیو شیئر کرائی اور کہا کہ عمران خان سے ملاقات اور بات چیت یادگار لمحات تھے، عمران خان میرے کرکٹ ہیروز میں سے ایک ہیں، عمران خاں نے کرکٹ اور آف دی فیلڈ میں متاثر کن زندگی کی مثال قائم کی جب کہ گریگ چیپل، ویون رچرڈز اور عمران خان کا یادیں تازہ کرنا بہت اچھا لگا۔

This was incredibly special for me to meet and chat with one of my cricketing hero’s, the Great All-Rounder,

Imran Khan. What an inspiring life he has lived on and off the cricket field!!! So amazing to hear Sir Viv, Greg Chappell and Imran relive the good old days!!! #dream pic.twitter.com/Zqz2jww7P8